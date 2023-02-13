Появилось видео с места гибели растерзанного тигром россиянина

В сети появились кадры с места гибели растерзанного тигром охотника в Хабаровском крае

В сети появилось видео с места гибели растерзанного тигром охотника в районе населенного пункта Нельма Советско-Гаванского района Хабаровского края. Его публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, что место гибели россиянина находится в лесу — на снегу разбросаны разодранные вещи, они все в крови. Автор видео вместе со вторым мужчиной нашли сапог погибшего, на котором видны следы когтей, а также заряженное охотничье ружье с патроном.

На сайте краевого управления Следственного комитета (СК) говорится, что останки тела мужчины были найдены в труднодоступной местности.

Тигр загрыз охотника 8 февраля, но об этом стало известно только 13 февраля. Как уточнили в администрации Советско-Гаванского района, погибшим оказался житель Сахалина — он приезжал в Хабаровский край для охоты. Родственники начали искать мужчину, когда тот перестал выходить на связь.

Населенный пункт Нельма расположен в устье одноименной реки. С этим поселением нет наземного сообщения — летом до него можно добраться только морем, а зимой — только по воздуху. В Нельме постоянно никто не живет, там расположено несколько зимовий для жизни охотников.