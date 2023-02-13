В России проверят законность рекламы в приложениях смартфонов Xiaomi

«Известия»: ФАС проверит рекламу в приложениях смартфонов Xiaomi из-за фейков

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) призвала проверить законность рекламы в приложениях смартфонов Xiaomi, направив соответствующее обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом сообщают «Известия».

Общественники утверждают, что пользователям смартфонов систематически демонстрируют фейковую информацию, в том числе, дискредитирующую российскую власть. Так, например, Xiaomi Ads показывает рекламу, в которой сообщается о распоряжении президента России Владимира Путина выплатить крупные суммы каждому пользователю. Кроме того, в приложениях смартфона появляются ссылки на фишинговые сайты, сказано в материале.

Уточняется, что, скорее всего, на первый раз Xiaomi отделается предупреждением, а в случае повторных нарушений ее могут оштрафовать. «За нарушения в сфере рекламы установлены незначительные, по меркам крупных частников рынка, штрафы — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей», — рассказал управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Однако не исключается и уголовная ответственность, все будет зависеть от квалификации действий рекламодателей.

Ранее создателей Xiaomi 13 обвинили в копировани дизайна iPhone 14 Pro. Отмечается, что Xiaomi 13 имеет плоские края, кнопки и цвета, такие же, как у флагмана Apple.