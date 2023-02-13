Пережившие алкоголизм россиянки описали запои с пивными клизмами и сном в снегу

Россиянки с алкозависимостью рассказали, как делали клизмы с пивом и просыпались в снегу

Пережившие алкоголизм россиянки описали свое состояние во время запоев и рассказали, что делали в это время — ставили себе клизмы с пивом, просыпались «лицом в снегу» и не помнили имен тех, с кем выпивали. Их истории — в материале «Ленты.ру».

Автор одного из Telegram-каналов об алкозависимости Арина поделилась, что впервые попробовала пиво в четыре года, когда отец предложил утолить им жажду во время сильной жары. Он же «по приколу» рассказал ей о таком способе употребления спиртного, как пивная клизма. Спустя годы именно так она стала похмеляться по утрам, чтобы коллеги на работе не почувствовали запах алкоголя.

Поначалу я боялась ставить себе клизму — думала, что могу поставить слишком много, напьюсь, и это будет видно. Бог с тем, что коллеги и так видели меня постоянно с похмелья, но если я была бы пьяной и депрессивной, то они бы тем более все заметили

По словам россиянки, она не помнит тех лет, что пила. Из памяти стирались имена собутыльников, номера телефонов, а иногда и собственный домашний адрес. Единственное, что она отлично помнит до сих пор — цены на алкоголь. В месяц на спиртное уходило около 30 тысяч рублей при зарплате в 40 тысяч, что привело к возникновению долгов. Траты на еду она расценивала как «деньги на ветер», потому что с едой опьянение у нее наступало значительно медленнее.

Алкогольная зависимость привела к проблемам с нервной системой и пищеварением. Какое-то время Арина покрывалась красными пятнами — один из признаков цирроза печени. Из-за проблем с почками она стала выглядеть плотнее, несмотря на потерю 12 килограммов веса. Лицо и ноги раздулись, а лежачее положение стало единственной удобной позицией для тела.

В пьяном состоянии Арина предпринимала попытки суицида, а по утрам обнаруживала в своей квартире разруху. Во время празднования Нового года соседи спасли ее с балкона, после чего женщина пережила белую горячку: «Помню, что лежала на полу и было очень тяжело дышать. Меня, видимо, глючило, потому что я увидела смерть в плаще — она стояла и ничего не говорила. И тут у меня появилась мысль в голове: "По ходу, я умираю"».

Побороть зависимость Арине помогли походы в группу анонимных алкоголиков с последующим лечением у психиатра, а также создание своего блога. Последние полтора года женщина находится в ремиссии.

Реабилитация и развод

Другая россиянка — Алина — рассказала, что первые запои у нее длились все выходные. В период карантина она работала удаленно и начинала пить, когда заканчивался рабочий день. «Ходить никуда не надо, работать я заканчивала в три и уже с трех часов начинала пить. Муж приходит, а я лежу рядом с ноутбуком. Однажды он так меня сфотографировал и отправил фотографию в реабилитационную клинику», — рассказала она.

Однако Алине удалось уговорить супруга отказаться от реабилитации. По возвращении домой она некоторое время не пила, но в итоге сорвалась и ушла в недельный запой, после чего муж решил с ней развестись. «Я не вышла на работу в последующие дни, сказала, что заболела, и ушла в еще один запой минимум дней на десять. Пила каждый день почти без остановки», — поделилась она.

Третья собеседница «Ленты.ру» — Екатерина, — страдавшая от алкогольной зависимости с университетских лет, рассказала, что после окончания вуза не стремилась устроиться на работу и регулярно жила у друзей, продолжая выпивать. «Дошло до того, что я почти не могла подняться с кровати, не выпив с утра что-нибудь. На фоне алкоголя у меня обострился хронический гастрит плюс это все повлияло на психику — нервная система совсем ослабла. Лицо было сильно опухшим и когда сейчас иногда пересматриваю старые фотографии, понимаю, что в дни запоя я выглядела намного старше своего реального возраста», — вспоминает она.

В один из запоев Екатерина обнаружила себя лицом в снегу без денег и телефона. После этого она обратилась в группу анонимных алкоголиков. Кроме того, университетская подруга помогла ей найти хорошего нарколога. На момент написания заметки больше двух месяцев она находится в ремиссии.

Несмотря на то, что Россия вошла в число лидеров по снижению употребления алкоголя в Европе, 30 процентов населения в стране являются «тихими» алкоголиками, которые злоупотребляют спиртным, но не посещают врачей. Притом на четырех злоупотребляющих алкоголем мужчин приходится одна женщина.