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14:03, 13 февраля 2023Бывший СССР

Украинский экс-замминистра здравоохранения попал под следствие

СБУ заявила, что экс-замминистра здравоохранения Украины попал под следствие

Фото: РИА Новости

Украинский экс-заместитель министра здравоохранения попал под следствие. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность бывшего первого заместителя министра здравоохранения, которого правительство уволило на прошлой неделе. (…) Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении ведомства. При этом имя фигуранта дела не называется.

По информации СБУ, бывший чиновник способствовал незаконной регистрации иностранных лекарственных препаратов неустановленного качества. Он одобрил госрегистрацию по упрощенной процедуре лекарства, которое является биологически активной добавкой и требует дополнительных исследований, уточнили в ведомстве. Как отмечается, препарат не мог быть зарегистрирован «как лекарственное средство, тем более в ускоренном режиме».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что решения о проведении очередных кадровых чисток в СБУ, полиции и налоговой службе будут приняты на заседании ведомства, которое пройдет в понедельник, 13 февраля. Как он утверждает, проводится серьезная подготовка. Украинские власти продолжат избавляться от тех, кто считает нормальным «брать взятки и мешать работе бизнеса».

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Кристина Есикова
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