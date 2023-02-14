Мужчина нашел в бутылке послание для покойного

Fox 35: в США мужчина нашел бутылку с посланием и вернул ее в океан

Житель американского штата Флорида Тед Хортон нашел на пляже бутылку с посланием и вернул ее в океан. Об этом сообщает Fox 35.

Мужчина заметил бутылку с листками бумаги внутри, когда гулял по пляжу с собакой. Он решил забрать находку домой. Чтобы извлечь послание, ему потребовалось около часа.

Оказалось, что авторами письма были люди из незнакомой семьи. Мать, отец и две дочери, которые его написали, обращались к покойному сыну и брату. Дата в письме отсутствовала.

Прочитав послание, Хортон решил, что бутылку нужно вернуть обратно в океан. Он вернул все листки обратно и добавил свою записку, где указал место и время обнаружения бутылки.

Затем Хортон передал находку другу, который собирался в плавание, и попросил бросить ее в океан. По его словам, он надеется, что семья, написавшая послания, узнает, что бутылка была найдена и продолжила свой путь.

Ранее сообщалось, что послание в бутылке, которое бросили в океан у побережья канадской провинции Новая Шотландия, преодолело 4,5 тысячи километров за полтора года. В записке говорилось, что бутылку бросили в воду с судна для ловли снежного краба в июле 2021 года.