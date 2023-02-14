Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:19, 14 февраля 2023Наука и техника

В России рассказали об интересе к С-500 за рубежом

ФСВТС: к ЗРС С-500 проявляют интерес ряд зарубежных стран

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

К российской зенитной ракетной системе (ЗРС) С-500 проявляют интерес ряд зарубежных стран. Об этом в ходе выставки Aero India 2023, проходящей в Индии, рассказал РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Некоторые страны проявляют интерес к ЗРС С-500, но никаких предварительных переговоров по ним с индийской стороной, а также обращений на их поставку к нам пока не поступало», — отметил руководитель.

В мае 2022 года редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что С-500 является системой двойного назначения, которая способна осуществлять противовоздушную и противоракетную оборону.

В том же месяце Юрий Борисов, занимая должность вице-премьера, сообщил, что эти ЗРС начали поступать на вооружение в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Артемовском
Кремль оценил работу российских спасателей в Турции и Сирии
Страны ЕС обсудят совместную закупку боеприпасов
Стало известно об ухудшении состояния Костомарова после операции на руках
В Москве «фокусник» из Камеруна обманул знакомого на 23 тысячи долларов
Инстасамка увеличила размер гонорара в пять раз после отмены тура по России
В Таиланде начнут тщательнее проверять банковские карты иностранных туристов
Попытка «жесткой» мобилизации в Одессе попала на видео
Женщин предостерегли от совершения типичных ошибок во время первых свиданий
Нидерландские истребители F-35 сопроводили российские самолеты у границы Польши
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.