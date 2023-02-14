В России рассказали об интересе к С-500 за рубежом

ФСВТС: к ЗРС С-500 проявляют интерес ряд зарубежных стран

К российской зенитной ракетной системе (ЗРС) С-500 проявляют интерес ряд зарубежных стран. Об этом в ходе выставки Aero India 2023, проходящей в Индии, рассказал РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Некоторые страны проявляют интерес к ЗРС С-500, но никаких предварительных переговоров по ним с индийской стороной, а также обращений на их поставку к нам пока не поступало», — отметил руководитель.

В мае 2022 года редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что С-500 является системой двойного назначения, которая способна осуществлять противовоздушную и противоракетную оборону.

В том же месяце Юрий Борисов, занимая должность вице-премьера, сообщил, что эти ЗРС начали поступать на вооружение в России.