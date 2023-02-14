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02:38, 14 февраля 2023Мир

Норвегия заявила о выходе в море российских кораблей с ядерным оружием

Разведка Норвегии: корабли России впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом заявила Норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе.

Согласно документу, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было. В то же время разведка утверждает, что после начала спецоперации на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла».

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Норвежская разведка в своем докладе отмечает, что центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. «Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что Минобороны Швеции приготовилось к ядерному удару, который якобы могут нанести со стороны России, и приняло «ряд мер» на такой случай. Начальник штаба Вооруженных сил страны Микаэль Классон объяснил такие действия тем, что у Москвы есть «неприятная привычка делать то, что она говорит».

В декабре президент Владимир Путин заявлял, что ядерное оружие России является фактором сдерживания для защиты страны. Он подчеркнул, что Москва осознает всю ответственность, которая сопровождает обладание ядерным оружием, и не собирается «размахивать им».

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Марина Совина
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