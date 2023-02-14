Футболистов российского клуба отселят от украинцев после драки в турецком отеле

Baza: футболистов «Шинника» переселят после драки с игроками украинского «Миная»

Футболистов ярославского «Шинника» отселят от украинцев после драки с игроками закарпатского «Миная» в турецком отеле. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, это решение приняли на совещании представителей российских и украинских команд, организаторов сборов, а также сотрудников отеля и полиции. Уточняется, что игроки российского клуба «не хотят находиться в такой обстановке». Спортсменов перевезут в другую гостиницу для обеспечения их безопасности.

Генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков рассказал РИА Новости, что россияне сами выразили желание переехать.

Ранее во вторник, 14 февраля, футболисты российских и украинских команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Между игроками и представителями клубов до сих пор происходят стычки.

Пресс-атташе ярославской команды Игорь Мережин заявил, что во время потасовки пострадали несколько человек, но серьезных проблем со здоровьем у них нет. Руководство гостиницы обсуждало расселение и решало, игроки какой команды останутся в отеле.