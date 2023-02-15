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11:14, 15 февраля 2023Из жизни

Подозреваемого в убийствах двух женщин арестовали через 42 года

KTLA: 68-летнего жителя США арестовали за убийства двух женщин в 1981 году

Фото: Mike Blake / Reuters

В США арестовали мужчину, который подозревается в двух убийствах женщин, совершенных в штате Калифорния в 1981 году. Об этом сообщает KTLA.

Обвинения 68-летнему жителю округа Вентура Тони Гарсии были предъявлены 9 февраля. По версии следствия, 18 января 1981-го он убил 20-летнюю одинокую мать двоих дочерей Рейчел Зендехас из города Камарилья. На женщину напали вечером, когда она возвращалась домой с прогулки. Второй жертвой Гарсии стала 21-летняя Лиза Гондек из города Окснард. Убитую обнаружили пожарные, прибывшие по вызову в ее дом 12 декабря того же года. Тело женщины находилось в ванной комнате горящей квартиры.

Вскрытие показало, что обе погибшие были задушены. Гарсия никогда не подозревался в этих преступлениях, а его причастность удалось установить только благодаря современному ДНК-тестированию. «Выходит, что подозреваемый прятался у всех на виду больше 40 лет», — заявил шериф округа Вентура Джим Фрайхофф.

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По данным властей, Тони Гарсия отслужил в ВМС США, а в момент совершения преступлений работал инструктором по карате. «Это дело показывает, что убийцу можно изобличить в любой момент, и что для убийств не существует срока давности», — прокомментировал арест пожилого преступника окружной прокурор округа Вентура Эрик Назаренко.

Следующее заседание суда назначено по делу Гарсии назначено на 23 февраля. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жителя американского штата Миссисипи арестовали за убийство пожилой женщины, совершенное 36 лет назад. Подозреваемого удалось найти по анализу ДНК с места преступления.

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Никита Савин
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