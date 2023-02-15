Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 15 февраля 2023Мир

В России объяснили причины пересмотра договоров с международными организациями

Депутат Белик: Россия пересмотрит международные договоры для защиты своих интересов

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Причиной пересмотра Россией отношений с международными организациями стала защита собственных интересов в связи с несоблюдением этими организациями договоров и антироссийской риторикой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Россия пересмотрит свое сотрудничество с организациями, которые в стремлении следовать антироссийскому курсу нарушают свои обязательства. Россия не будет равнодушно наблюдать за тем, как ущемляются ее права. Там, где это происходит, наша страна пересмотрит форму своего сотрудничества

Дмитрий Беликчлен комитета Госдумы по международным делам

«Когда Совет Европы одобряет антироссийские резолюции, а в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) членство Российской Федерации в Совете Безопасности ООН считают нелегальным, наша страна закономерно реагирует на подобное абсурдное и откровенное попрание международных норм», — объяснил депутат.

Например, это касается прекращения действия ряда договоров Совета Европы в отношении России. Теперь в вопросах, которые регулировались этими договорами, Россия будет опираться на собственное законодательство, а не на европейское, отметил Белик.

«Так, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не повлияет на борьбу с коррупцией внутри нашей страны, но Европа осуществлять свой контроль над этим не сможет. Совет Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств по борьбе с коррупцией и лишил ее права голоса, но формально оставил под контролем. Мириться с этим наша страна не стала. Закономерной является и денонсация соглашения РФ с Латвией об избежании двойного налогообложения, так как Латвия проводит откровенно русофобскую политику. Так что таких примеров достаточно, МИД сейчас ведет работу по выявлению неактуальных договоров или тех, которые нарушают наши права», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва кардинально пересматривает свои обязательства перед международными организациями. По его словам, Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются ее интересы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
В гараже умершего москвича обнаружили человеческий череп
В Тихом океане повстанцы с луком и стрелами подожгли самолет и пленили пилота
В России объяснили причины пересмотра договоров с международными организациями
Обнаружена связь между недостатком сна и риском развития атеросклероза
Сотрудник обвиненной в мошенничестве главы ювелирного дома раскрыл детали работы
Автоюрист предупредил о наказании за интим в машине
Минфин допустил введение обязательного сбора со сверхдоходов бизнеса
Россиянин подрался с сожительницей и зарезал их собаку за громкий лай
Пригожин допустил окружение Артемовска в марте-апреле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.