В России объяснили причины пересмотра договоров с международными организациями

Депутат Белик: Россия пересмотрит международные договоры для защиты своих интересов

Причиной пересмотра Россией отношений с международными организациями стала защита собственных интересов в связи с несоблюдением этими организациями договоров и антироссийской риторикой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Россия пересмотрит свое сотрудничество с организациями, которые в стремлении следовать антироссийскому курсу нарушают свои обязательства. Россия не будет равнодушно наблюдать за тем, как ущемляются ее права. Там, где это происходит, наша страна пересмотрит форму своего сотрудничества Дмитрий Белик член комитета Госдумы по международным делам

«Когда Совет Европы одобряет антироссийские резолюции, а в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) членство Российской Федерации в Совете Безопасности ООН считают нелегальным, наша страна закономерно реагирует на подобное абсурдное и откровенное попрание международных норм», — объяснил депутат.

Например, это касается прекращения действия ряда договоров Совета Европы в отношении России. Теперь в вопросах, которые регулировались этими договорами, Россия будет опираться на собственное законодательство, а не на европейское, отметил Белик.

«Так, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не повлияет на борьбу с коррупцией внутри нашей страны, но Европа осуществлять свой контроль над этим не сможет. Совет Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств по борьбе с коррупцией и лишил ее права голоса, но формально оставил под контролем. Мириться с этим наша страна не стала. Закономерной является и денонсация соглашения РФ с Латвией об избежании двойного налогообложения, так как Латвия проводит откровенно русофобскую политику. Так что таких примеров достаточно, МИД сейчас ведет работу по выявлению неактуальных договоров или тех, которые нарушают наши права», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва кардинально пересматривает свои обязательства перед международными организациями. По его словам, Россия задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются ее интересы.