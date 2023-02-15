Лавров заявил о пересмотре всех обязательств перед международными организациями

Лавров: РФ кардинально пересматривает все обязательства перед международными организациями

Россия проводит кардинальный пересмотр всех обязательств перед международными организациями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, Москва задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются ее интересы. «Это произошло, скажем, и в Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм», — добавил он.

В конце декабря 2022 года кабмин предложил президенту России Владимиру Путину прекратить действия международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. Глава государства 17 января внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев разъяснил, что это позволит устранить юридические коллизии после выхода из организации. Он отметил, что Россия вышла из «закрытых» (то есть открытых только для членов Совета Европы) конвенций организации с 16 марта 2022 года, с момента решения о выходе из СЕ.