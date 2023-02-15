В России начали испытания беспилотного конвертоплана

В России начали стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом

На площадке Технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) начали испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ, передает РИА Новости.

«Стартовали стендовые испытания проекта "Vезделет", опытной машины, способной перевозить до 50 килограммов грузов», — сказал генеральный директор компании-производителя «М-Индастриз» Михаил Липатов.

По его словам, в ходе испытаний отработают систему автоматического управления, а также взлет и посадку российского беспилотника в автономном режиме. Липатов отметил, что опытный образец планируют создать к лету, а на осень намечены летные испытания.

В пресс-службе добавили, что беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой оснащен автопилотом и крылом с изменяемой геометрией. Это обеспечивает повышенный уровень безопасности. Беспилотник развивает скорость свыше 100 километров в час и может перевозить до 50 килограммов грузов. Максимальное время полета дрона с грузом — не менее полутора часов. Аппарат получит восемь электрических движителей.

Ранее руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М.А. Карцева Виталий Долгов сообщил, что серийное производство новейших гексакоптеров «Шершень» начнут в 2023 году.