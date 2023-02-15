В России рассказали о «выгребшем все» со складов Западе

Эксперт Леонков: западные страны для Украины «выгребли все», что было у них на складах

Западные страны отдали Киеву все, что было у них на складах. О возможностях военно-промышленного комплекса (ВПК) стран НАТО в комментарии «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его оценке, в день на Украине уходит до десятков тысяч западных снарядов. «А весь военно-промышленный комплекс стран НАТО производит примерно 350 тысяч снарядов в год. Запад выгреб все, что было на складах и на производствах, а перенастроить ВПК за такое короткое время не смог», — отметил специалист.

Леонков заверил, что в России налажено конвейерное производство боеприпасов, в связи с чем у российской армии нет «снарядного голода».

«Это приводит к тому, что на нашу сотню снарядов они скоро будут отвечать гораздо меньшим количеством. Может быть, это положительно скажется на гражданских территориях», — добавил эксперт.

В феврале Леонков заявил, что Польша покупает у США реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) для замены переданных Украине «Градов».