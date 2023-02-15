Российский хакер избежал колонии за вымогательство с помощью DDoS-атак

Суд приговорил к 3 годам условно хакера из Харабали за вымогательство с помощью DDoS-атак

Суд назначил условное наказание сроком три года 29-летнему жителю города Харабали Астраханской области за вымогательство с помощью кибератак сайтов крупных компаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчина признан виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, а также создании и использовании вредоносных компьютерных программ.

По данным следствия, летом 2021 года хакер на протяжении нескольких дней подвергал DDoS-атаке ресурсы фирм, блокируя их работу. Затем требовал от их руководства денежное вознаграждение. Заработать на шантаже ему не удалось, он был задержан сотрудниками ФСБ.

В 2013 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за компьютерные преступления.

10 февраля Генпрокуратура России сообщила о передаче в суд уголовного дела хакеров, обвиняемых в торговле украденными из ФНС, ПФР, МВД и банков персональными данными россиян в даркнете «Гидра». По делу проходят Сергей Юрцовский, Андрей Садырев, Анжелика Мартыненко и Дмитрий Любич. Им вменяется организация преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну.