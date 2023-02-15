Журналист заявил о переносе подрыва «Северных потоков» из-за страха Байдена

Журналист Херш: Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь

Известный американский правозащитник, публицист, специализирующийся на проведении журналистских расследований, Сеймур Херш дал интервью газете Berliner Zeitung, в котором рассказал о решении президента США Джо Байдена подорвать газопроводы «Северный поток» и его мотивах провести данную операцию.

По словам расследователя, изначально подрыв планировался в июне 2022 года, однако позднее глава Белого дома из страха перенес его на сентябрь.

Херш уточнил, что летом американскими водолазами под газопроводы была заложена взрывчатка.

Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент Сеймур Херш журналист

8 февраля Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

Разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Также в обсуждении участвовали государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд. Херш утверждал, что Байден был в курсе готовящегося подрыва.

Из восьми бомб сработали шесть

Американский журналист назвал количество бомб, которые сработали под «Северными потоками». По его словам, из-за промедления президента США из восьми установленных бомб были приведены в действие только шесть, поскольку взрывные устройства слишком долго пролежали под водой.

В конце сентября 2022 года у острова Борнхольм в Балтийском море должны были запущены восемь бомб, шесть из них взорвались Сеймур Херш журналист

Ранее выяснилось, что за последствиями диверсии на газопроводе «Северный поток» следил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Самолет прибыл в район происшествия спустя час после аварии.

Также стало известно, что самолеты Военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северный поток».

Байден опасался, что Германия отменит санкции против «Северного потока»

Херш выразил мнение, что Байден опасался отмены санкций Германии против «Северного потока» в преддверии холодной зимы и на фоне того, что конфликт на Украине развивается «не очень хорошо» для Запада, поэтому принял радикальное решение в отношении газопроводов.

«Северный поток 2» был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы Сеймур Херш журналист

Ранее экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что организация и проведение диверсии на российских газопроводах «Северный поток» сравнимы с прямым нападением на ФРГ с точки зрения устава НАТО.

Байден решил «дать немцам замерзнуть» ради поддержки Украины

Херш утверждает, что Байден решил «дать немцам замерзнуть», чтобы поддержка Украины продолжалась.

Дело в том, что Байден решил дать немцам замерзнуть этой зимой. Президент Соединенных Штатов предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину, и для меня это разрушительная вещь для этого Белого дома Сеймур Херш журналист

Журналист отметил, что люди, участвовавшие в операции по подрыву «Северных потоков», увидели намерения американского лидера «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» и пришли в ужас.

По словам Херша, многие участники реализации плана занимали высокие посты в спецслужбах США, они выступали против и считали подобный проект «безумным».

Журналист ранее называл подрыв США «Северных потоков» невообразимой глупостью. Он отмечал, что такие диверсии подталкивают Европу к более тесным экономическим связям с Китаем.

Глава совета ФРГ по Конституции и суверенитету Ральф Нимайер допустил, что власти Германии осведомлены о причастности США и Норвегии к подрывам «Северных потоков», однако скрывают это.

Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что правительству ФРГ стоит расследовать подозрение о причастности США к чрезвычайным происшествиям.

Норвегия была заинтересована в диверсии

Херш заявил, что Норвегия была заинтересована в диверсии на «Северных потоках», чтобы нарастить экспорт собственных энергоресурсов в Европу.

Норвегия — великая мореходная нация, и у нее есть глубокие источники энергии. Она также очень заинтересована в увеличении поставок природного газа в Западную Европу и Германию. И вот что она сделала, она увеличила свой экспорт Сеймур Херш журналист

Журналист добавил, что провел большую работу по этому вопросу со своими источниками и пришел к выводу, что в Норвегии знали и понимали, что происходит, но не выражали однозначного согласия.

В любом случае, чтобы эта миссия состоялась, норвежцы должны были найти подходящее место Сеймур Херш журналист

В Норвегии утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов назвали чушью, подчеркнув, что эти слова не имеют отношения к реальности. МИД и прокуратура Швеции отказались комментировать расследование Херша. Прокуратура Швеции отказалась это делать «в связи с конфиденциальностью дела».

Во время встречи с Шольцем у Байдена не было конкретного плана

Сеймур Херш заявил, что у президента США Джо Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года не было конкретного плана подрыва «Северных потоков», однако американская администрация знала, что существует возможность его реализовать, используя «невероятно мощную» взрывчатку под названием C4.

Управлять подрывом предполагалось дистанционно при помощи гидроаккустических приборов, в начале января о такой возможности доложили Белому дому, а спустя две-три недели замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США могут это сделать.

Херш напомнил, что Байден на совместной пресс-конференции 7 февраля заявлял, что «"Северного потока" не будет» в случае нападения на Украину и обещал, что Соединенные Штаты реализуют подобную угрозу.

Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод? Сеймур Херш журналист

США в свою очередь отрицают любую причастность ко взрывам на газопроводе. Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга призвал верить в непричастность Вашингтона к диверсии.

Официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн также опроверг заявления о причастности США к взрывам на «Северных потоках». Он сослался на слова заместителя помощника главы Министерства обороны США Лоры Купер, которая на брифинге в октябре 2022 года также утверждала, что американская сторона «никоим образом» не замешан в подрывах трубопроводов.

