Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 9 февраля 2023Мир

В ФРГ допустили осведомленность властей о роли США в атаках на «Северные потоки»

Нимайер: ФРГ может знать о причастности США к атакам на «Северные потоки», но скрывать это

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Глава совета ФРГ по Конституции и суверенитету Ральф Нимайер допустил, что власти Германии осведомлены о причастности США и Норвегии к подрывам «Северных потоков», однако скрывают это. О возможной роли США в атаках он высказался в эфире RT DE.

По словам Нимайера, через депутата бундестага Сару Вагенкнехт он и его коллеги пытались узнать об актуальных результатах расследования диверсий, однако не получили вразумительного ответа ни от управления вице-канцлера Роберта Хабека, ни от Министерства юстиции.

«Там ей ответили, что ни с кем не делятся этой информацией: "Она настолько секретна, что может нанести ущерб интересам государств-партнеров". Это дословная цитата правительства, которая говорит сама за себя», — рассказал Нимайер, добавив, что статья американского журналиста заслуживает доверия.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

8 февраля Сеймур Херш представил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США. Он также утверждал, что для установки бомб использовались подлодки. При этом место для размещения взрывчатки якобы выбрала Норвегия.

Впоследствии власти ФРГ призвали расследовать причастность США к чрезвычайным происшествиям на «Северных потоках». «Федеральное правительство должно расследовать это подозрение», — призвал представитель властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что следует начать открытое расследование диверсий на газопроводах. По его словам, Москва уже указывала на данные, которые подтверждают причастность Запада к организации взрывов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Подмосковные врачи удалили женщине гигантскую 17-килограммовую опухоль
Жильцы новосибирской пятиэтажки заявили о визите лжегазовиков накануне взрыва
Ценам на новостройки предрекли снижение
Осужденного за госизмену Сафронова уволили из «Роскосмоса» и отправили в колонию
Захарова назвала саморазрушительными слова премьера Польши о поражении России
Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с бывшей женой
Зеленский поделился подробностями встречи с Макроном и Шольцем
В России за остановленным ГИБДД 17-летнем водителем приехал пьяный отец
В Польше назвали возможный срок введения новых антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.