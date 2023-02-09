В ФРГ допустили осведомленность властей о роли США в атаках на «Северные потоки»

Нимайер: ФРГ может знать о причастности США к атакам на «Северные потоки», но скрывать это

Глава совета ФРГ по Конституции и суверенитету Ральф Нимайер допустил, что власти Германии осведомлены о причастности США и Норвегии к подрывам «Северных потоков», однако скрывают это. О возможной роли США в атаках он высказался в эфире RT DE.

По словам Нимайера, через депутата бундестага Сару Вагенкнехт он и его коллеги пытались узнать об актуальных результатах расследования диверсий, однако не получили вразумительного ответа ни от управления вице-канцлера Роберта Хабека, ни от Министерства юстиции.

«Там ей ответили, что ни с кем не делятся этой информацией: "Она настолько секретна, что может нанести ущерб интересам государств-партнеров". Это дословная цитата правительства, которая говорит сама за себя», — рассказал Нимайер, добавив, что статья американского журналиста заслуживает доверия.

8 февраля Сеймур Херш представил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США. Он также утверждал, что для установки бомб использовались подлодки. При этом место для размещения взрывчатки якобы выбрала Норвегия.

Впоследствии власти ФРГ призвали расследовать причастность США к чрезвычайным происшествиям на «Северных потоках». «Федеральное правительство должно расследовать это подозрение», — призвал представитель властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что следует начать открытое расследование диверсий на газопроводах. По его словам, Москва уже указывала на данные, которые подтверждают причастность Запада к организации взрывов.