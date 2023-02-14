США обвинили в невообразимой глупости из-за подрыва «Северных потоков»

Американский публицист Сеймур Херш: США выстрелили себе в ногу, подорвав «Северные потоки»

Американский публицист Сеймур Херш в эфире подкаста War Nerd назвал подрыв США «Северных потоков» невообразимой глупостью. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Херш опубликовал расследование, согласно которому, взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению президента США Джо Байдена. По словам журналиста, эти диверсии подталкивают Европу к более тесным экономическим связям с Китаем.

Это можно назвать выстрелом в ногу. <...> Это невообразимо глупо, это невероятно, это преступно. Это поразительный уровень глупости Белого дома и президента Сеймур Херш Американский публицист

Журналист считает, что теперь Европа будет более зависеть от возобновляемых источников энергии, в то время как Китай «достиг большого прогресса в этом направлении», так как туда уже совершил визит канцлер ФРГ Олаф Шольц, а теперь собирается и французский лидер Эммануэль Макрон.

По мнению публициста, в своем решении глава Белого дома, вероятно, руководствовался не экономическими, а политическими причинами, а именно пытался предотвратить возможный отказ немецкой стороны поддерживать Украину ради получения газа из России. Херш добавил, что Байден заинтересован в конфликте на Украине, поскольку «это хорошо для рейтингов».

Подрыв «Северных потоков»

В конце сентября компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. В результате пострадали три из четырех ниток трубопроводов.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой. Он добавил, что для их ремонта значительную часть трубы потребуется отрезать и заменить.

Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят — чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок Алексей Миллер Глава «Газпрома»

По его словам, чтобы восстановить целостность, трубу необходимо будет поднять на поверхность. Он подчеркнул, что эта задача осложняется тем, что труба заполнена морской водой на сотни километров.

Реакция России

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, никогда не будет запущен. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, представители королевства находятся на Украине и координируют теракты на российских объектах.

По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября <...> по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Игорь Конашенков Представитель Минобороны России генерал-лейтенант

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что за атакой стоят США. По его словам, официальные лица Соединенных Штатов признали причастность ко взрывам на «Северных потоках».

Расследование Херша

Херш заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

В своем расследовании публицист рассказал, что разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Также в обсуждении принимали участие государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.

Отмечается, что в ВМС изначально планировали использовать подводную лодку для торпедной атаки на трубопровод, а ВВС настаивали на использовании бомб с замедленным взрывателем. Однако в итоге представители ЦРУ настояли на более скрытном варианте.

Место для минирования Соединенные Штаты выбрали заранее совместно с норвежскими военными моряками. Водолазы заложили взрывчатку под видом элемента учений, который включал в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Взрыватели приводились в действие дистанционно, с помощью специального «ультразвукового буя», который в любой момент могли сбросить с самолета.

Ответ США

Херш заявил, что представители Белого дома и ЦРУ опровергли информацию, что имели какое-либо отношение к подрыву «Северных потоков», назвав ее ложью и вымыслом.

На просьбу предоставить комментарий Эдриенн Уотсон, представитель Белого дома, заявила в электронном письме: «Это ложь и полный вымысел». Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, аналогично написала: «Это утверждение целиком и полностью ложно» Сеймур Херш Американский публицист

Официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн также опроверг заявления о причастности США к взрывам на «Северных потоках». Он сослался на слова заместителя помощника главы Министерства обороны США Лоры Купер, которая на брифинге в октябре 2022 года также утверждала, что американская сторона «никоим образом» не замешан в подрывах трубопроводов.

При этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США следует объясниться перед мировым сообществом, если расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» правдиво.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин добавила, что Соединенные Штаты предпринимают попытки скрыть правду о настоящих исполнителях подрыва российских газопроводов и выдать за истину свою версию событий.

Вашингтон и эти «свободные и профессиональные» американские и европейские СМИ загадочным образом хранят молчание по поводу разоблачений Херша о «Северных потоках». Это потому, что они знали об этом все время или их просто не волнует правда, пока люди верят их версии истории? Хуа Чуньин Представитель МИД КНР

В Норвегии утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов назвали чушью, подчеркнув, что эти слова не имеют отношения к реальности. МИД и прокуратура Швеции отказались комментировать расследование Херша. Прокуратура Швеции отказалась это делать «в связи с конфиденциальностью дела».