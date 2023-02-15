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10:23, 15 февраля 2023Мир

Захарова сравнила увольнения в МИД Польши со средневековой инквизицией

Захарова сочла увольнения выпускников МГИМО из МИД Польши политической чисткой

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik сравнила решение дипведомства Польши уволить сотрудников, получавших образование в МГИМО, со средневековой инквизицией.

Дипломат отметила, что в Центральной Европе людей, которые рассказывали о научных открытиях, сжигали на кострах на центральных площадях. «Это в первую очередь именно предшественники нынешних демократических, как они себя сами называют, цивилизованных [государств] делали», — заявила она.

По словам Захаровой, увольнение выпускников МГИМО — политическая чистка и грубое нарушение прав человека, а решение польского МИД является «реинкарнацией худших практик».

Ранее глава польского МИД Збигнев Рау сообщил, что министерство очистило свой кадровый состав от всех выпускников МГИМО. По его мнению, польские выпускники института, которые учились там еще во времена существования Советского Союза, стали «инвестицией в функционирование российского империализма» в Польше.

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Варвара Кошечкина
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