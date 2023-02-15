Путин обратил внимание на очереди в поликлиниках

Президент Путин заявил, что проблема очередей в поликлиниках в России пока не изжита

Проблема очередей в российских поликлиниках пока еще не изжита полностью. На этот вопрос обратил внимание президент России Владимир Путин во время видеосовещания, посвященного открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов страны. Трансляцию мероприятия вел Telegram-канал Кремля.

При этом глава государства отметил, что планы по развитию сферы здравоохранения в России большие и, несмотря на различные проблемы и препятствия, они будут реализованы досрочно.

«В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов», — добавил президент.

Проблема очередей в поликлиниках страны наблюдается уже давно. Иногда это приводит к различным инцидентам. Так, в 2021 году в Волгограде 32-летний россиянин не пожелал стоять в очереди и потребовал срочного осмотра у травматолога. Затем он набросился с кулаками на врача, избил его, после чего скрылся.

В июне того же года в подмосковном городе Пушкине россияне подрались из-за очереди на прививку от коронавируса. На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается пройти на прививку вне очереди, после чего другой россиянин замечает это и начинает его отталкивать.