Боец UFC Оливейра создал страницу на OnlyFans

Боец UFC Чарльз Оливейра создал страницу на OnlyFans

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра создал страницу на платформе OnlyFans. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Успокойтесь, там будет не тот контент, о котором вы подумали. Я буду размещать эксклюзивные материалы для подписчиков. У вас будет больше информации о моем распорядке дня, тренировках, семье и досуге», — заявил Оливейра. Представитель абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) также призвал всех, у кого нет аккаунта на OnlyFans, зарегистрироваться на платформе.

В активе 33-летнего Оливейры 33 победы при девяти поражениях. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Бразилец является бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Британский сервис OnlyFans был запущен в 2016 году. Он позволяет моделям монетизировать эротический контент с помощью подписки.