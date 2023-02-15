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12:49, 15 февраля 2023Спорт

Боец UFC Оливейра создал страницу на OnlyFans

Боец UFC Чарльз Оливейра создал страницу на OnlyFans

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра создал страницу на платформе OnlyFans. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Успокойтесь, там будет не тот контент, о котором вы подумали. Я буду размещать эксклюзивные материалы для подписчиков. У вас будет больше информации о моем распорядке дня, тренировках, семье и досуге», — заявил Оливейра. Представитель абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) также призвал всех, у кого нет аккаунта на OnlyFans, зарегистрироваться на платформе.

В активе 33-летнего Оливейры 33 победы при девяти поражениях. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Бразилец является бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Британский сервис OnlyFans был запущен в 2016 году. Он позволяет моделям монетизировать эротический контент с помощью подписки.

Алексей Гусев
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