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20:14, 15 февраля 2023Мир

Евродепутаты потребовали отставки высказавшегося об идиотах еврокомиссара

Politico: евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после слов об идиотах

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Депутаты Европарламента потребовали отставки еврокомиссара от Венгрии Оливера Вархели после публичных оскорблений. Об этом пишет Politico.

По информации издания, инцидент на пленарном заседании произошел во вторник, 14 февраля, в ходе обсуждения политики расширения на Западных Балканах, где большинство стран являются кандидатами на вступление в блок.

В завершение слово взял депутат от Хорватии Томислав Сокол — он, в частности, осудил Сербию за несоблюдение санкций ЕС против России. В процессе разговора с ним Вархели выразил надежду, что Белград все же присоединится к ограничительным мерам, а затем сел на место и, не выключая микрофон, сказал: «Сколько еще идиотов осталось?»

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На следующий день венгерский депутат признался, что сожалеет о случившемся. «Это было связано с частным разговором на венгерском языке между мной и главой моего кабинета по совершенно другому вопросу, который был вырван из контекста. Я прошу прощения за возможное недопонимание», — объяснил он.

При этом в Европарламенте высказывание Вархели сочли серьезным оскорблением и призвали депутата уйти в отставку.

11 декабря прошлого года депутат Европейского парламента от Франции Эрве Жювен заявил, что Запад зациклился на пропаганде войны и забыл, что мир ему не подчиняется. Он напомнил, что более половины мирового населения проживает на Востоке. «Так что стоит уделить внимание позициям Индии, Индонезии и, конечно, тонкой игре Турции», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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