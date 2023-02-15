Евродепутаты потребовали отставки высказавшегося об идиотах еврокомиссара

Politico: евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после слов об идиотах

Депутаты Европарламента потребовали отставки еврокомиссара от Венгрии Оливера Вархели после публичных оскорблений. Об этом пишет Politico.

По информации издания, инцидент на пленарном заседании произошел во вторник, 14 февраля, в ходе обсуждения политики расширения на Западных Балканах, где большинство стран являются кандидатами на вступление в блок.

В завершение слово взял депутат от Хорватии Томислав Сокол — он, в частности, осудил Сербию за несоблюдение санкций ЕС против России. В процессе разговора с ним Вархели выразил надежду, что Белград все же присоединится к ограничительным мерам, а затем сел на место и, не выключая микрофон, сказал: «Сколько еще идиотов осталось?»

На следующий день венгерский депутат признался, что сожалеет о случившемся. «Это было связано с частным разговором на венгерском языке между мной и главой моего кабинета по совершенно другому вопросу, который был вырван из контекста. Я прошу прощения за возможное недопонимание», — объяснил он.

При этом в Европарламенте высказывание Вархели сочли серьезным оскорблением и призвали депутата уйти в отставку.

11 декабря прошлого года депутат Европейского парламента от Франции Эрве Жювен заявил, что Запад зациклился на пропаганде войны и забыл, что мир ему не подчиняется. Он напомнил, что более половины мирового населения проживает на Востоке. «Так что стоит уделить внимание позициям Индии, Индонезии и, конечно, тонкой игре Турции», — заключил он.