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14:50, 15 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ пресекла поставки за рубеж научных разработок о военном кораблестроении

ФСБ пресекла в Крыму канал поставок за рубеж научных разработок о военном кораблестроении

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

В Крыму ФСБ пресекла канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, во время ликвидации предприятия, занимавшегося научными разработками, была незаконно вывезена часть документов о кораблестроении и судоремонте. Похитители хранили бумаги дома и в гаражах. Отмечается, что с 2014 по 2021 год они выполнили около 60 иностранных заданий и передали сведения с завода по интернету. Взамен россияне получали деньги.

Четыре экс-сотрудника севастопольского судоремонтного предприятия получили предупреждение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что Тульский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж. Осужденный занимался сбором секретных данных о российском вооружении.

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Екатерина Власова
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