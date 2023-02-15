ФСБ пресекла поставки за рубеж научных разработок о военном кораблестроении

ФСБ пресекла в Крыму канал поставок за рубеж научных разработок о военном кораблестроении

В Крыму ФСБ пресекла канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, во время ликвидации предприятия, занимавшегося научными разработками, была незаконно вывезена часть документов о кораблестроении и судоремонте. Похитители хранили бумаги дома и в гаражах. Отмечается, что с 2014 по 2021 год они выполнили около 60 иностранных заданий и передали сведения с завода по интернету. Взамен россияне получали деньги.

Четыре экс-сотрудника севастопольского судоремонтного предприятия получили предупреждение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что Тульский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж. Осужденный занимался сбором секретных данных о российском вооружении.