Прогноз ООН об исчезновении стран и народов разъяснили

Эколог Пинаев: заявление генсека ООН Гутерриша служит призывом к предотвращению катастрофы

Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о возможном исчезновении целых народов и стран служит призывом к принятию активных мер, направленных на предотвращение катастрофы. Об этом со ссылкой на комментарий доцента Института экологии РУДН Владимира Пинаева сообщают «Известия».

Ранее Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН выразил беспокойство относительно того, что повышающийся уровень моря ведет к дополнительной нестабильности, а также к серьезной борьбе за возможность доступа к ресурсам. Он предсказал, что в ближайшие десятилетия могут исчезнуть низинные поселения и даже некоторые страны, так как уровень моря в них повышается в три раза быстрее, чем в среднем.

По мнению Пинаева, страны вполне могут принять меры, препятствующие стремительному повышению уровня моря. В качестве примера государства, работающего над этим, он назвал Нидерланды. При этом ученый отметил важность регулярной борьбы над данной экологической проблемой — иначе территории будут затоплены. «Данное предупреждение — скорее призыв к международному сообществу предпринять активные действия до того, как катастрофические последствия наступили», — разъяснил Пинаев.

Эколог добавил, что по причине того, что разные государства обладают неодинаковым количеством ресурсов, некоторым из них может понадобиться международная поддержка от других стран. Пинаев убежден, что принять такие меры будет гораздо проще, чем вместо этого впоследствии решать проблему с переселением.

В январе эксперты, опрошенные изданием Newsweek, предрекли США катастрофические последствия из-за затяжной засухи на западе страны. По словам одного из руководителей Института экологического и энергетического менеджмента Джонатана Дисона, засухи значительно истощат водоносные горизонты, что приведет не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли, что нанесет ущерб общественной инфраструктуре.