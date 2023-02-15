Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах

Защита обжаловала 22-летний приговор Фургалу по делу о заказных убийствах

Сторона защиты обжаловала 22-летний приговор Люберецкого суда Подмосковья бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу о заказных убийствах. Об этом в среду, 15 февраля, сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого Михаила Карепетяна.

Адвокат подал краткую апелляционную жалобу в Московский областной суд с просьбой отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

2 февраля присяжные признали экс-губернатора виновным в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, совершенном в 2004-2005 годах. Фургал вину не признал.

Ранее сообщалось об условиях содержания Фургала.