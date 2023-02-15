Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:08, 15 февраля 2023Силовые структуры

Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах

Защита обжаловала 22-летний приговор Фургалу по делу о заказных убийствах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сторона защиты обжаловала 22-летний приговор Люберецкого суда Подмосковья бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу о заказных убийствах. Об этом в среду, 15 февраля, сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого Михаила Карепетяна.

Адвокат подал краткую апелляционную жалобу в Московский областной суд с просьбой отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

2 февраля присяжные признали экс-губернатора виновным в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, совершенном в 2004-2005 годах. Фургал вину не признал.

Ранее сообщалось об условиях содержания Фургала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
Путин обратил внимание на очереди в поликлиниках
Илон Маск отдал на благотворительность почти два миллиарда долларов
В Британии заявили о непрофессионализме западных политиков
Том Брейди пообещал не сниматься в белье из-за ставшего мемом откровенного фото
МИД узнал о лоббировании США связанных с Украиной сверхсекретных программ
Швеция назвала условие поставки истребителей Украине
Пассажирка летящего в Москву самолета разделась до пояса и укусила стюарда
Стало известно о шести сбитых воздушных шарах над Киевом
На Украине рассказали о переговорах с МВФ под землей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.