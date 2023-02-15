Стало известно о проблемах Аллы Пугачевой с голосом

KP.RU: певица Алла Пугачева начала хрипеть и говорить через силу

Стало известно о проблемах 73-летней российской исполнительницы Аллы Пугачевой с голосовыми связками. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на социальные сети звезды.

По данным издания, певица опубликовала ролик, который встревожил ее поклонников. На видео Пугачева не появляется перед камерой, однако за кадром слышно, что исполнительница, ведя диалог со своими детьми, хрипит и говорит через силу.

В сентябре прошлого года стало известно, что артистка покинула Россию и вместе с младшими детьми, близнецами Лизой и Гарри, переехала в Израиль.

Ранее артист Филипп Киркоров в ходе шоу «Маска» рассказал о запрете песни «Все могут короли», которую исполняла эстрадная певица Алла Пугачева. «Это такая инсайдеровская информация. У нас же программа не только развлекательная, но и познавательная. Когда была записана эта песня на стихи Леонида Дербенева, то ее сразу везде запретили», — заявил музыкант.