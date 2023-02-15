Стало известно об эффективности российских противодроновых ружей в зоне СВО

РИА Новости: российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне СВО

Российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что в боевых условиях были проверены такие радиоэлектронные ружья, как «Пищаль-ПРО», разработанное «Росэлектроникой» и REX, созданные концерном «Калашников» (обе компании входят в «Ростех»).

Источник сообщил, что данный вид вооружений позволяет «отключать» беспилотники на дистанции от одного до двух километров, это сокращает возможности противника вести разведку на переднем крае и корректировать огонь по позициям.

Ружья за счет электромагнитного излучения подавляют радиосигналы и нарушают работу навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. В результате потери связи дрон переходит в режим посадки.

Ранее руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) Виталий Долгов рассказал, что российский разведывательно-ударный дрон РУД-250, проходящий испытания в зоне СВО, неуязвим для ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеет низкую стоимость и способен развивать скорость до 170 километров в час.