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04:09, 15 февраля 2023Наука и техника

Стало известно об эффективности российских противодроновых ружей в зоне СВО

РИА Новости: российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне СВО
«Пищаль-ПРО»

«Пищаль-ПРО» . Фото: Александр Мельников/ РИА Новости

Российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что в боевых условиях были проверены такие радиоэлектронные ружья, как «Пищаль-ПРО», разработанное «Росэлектроникой» и REX, созданные концерном «Калашников» (обе компании входят в «Ростех»).

Источник сообщил, что данный вид вооружений позволяет «отключать» беспилотники на дистанции от одного до двух километров, это сокращает возможности противника вести разведку на переднем крае и корректировать огонь по позициям.

Ружья за счет электромагнитного излучения подавляют радиосигналы и нарушают работу навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. В результате потери связи дрон переходит в режим посадки.

Ранее руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) Виталий Долгов рассказал, что российский разведывательно-ударный дрон РУД-250, проходящий испытания в зоне СВО, неуязвим для ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеет низкую стоимость и способен развивать скорость до 170 километров в час.

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Марина Совина
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