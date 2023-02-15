Президент Молдавии заявила об отсутствии политической нестабильности в стране

Санду: в Молдавии нет политической нестабильности после отставки правительства

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что отставка правительства не привела к политической нестабильности в стране. Об этом она сообщила в эфире телеканала TVR1.

«У нас нет политической нестабильности, новое правительство будет утверждено завтра [16 февраля]», — отметила Санду. По словам политика, в Молдавии продолжаются реформы, включая те, которые ускорят ее евроинтеграцию. Она подчеркнула, что нет причин для беспокойства из-за политической ситуации в стране.

Президент рассказала, что основными целями нового правительства станут безопасность населения и государства, а также развитие экономики.

10 февраля стало известно об отставке премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы. «Я ухожу с поста главы правительства с чувством выполненного долга и спокойным сердцем», — сообщила она. Ее пост может занять секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Дорин Речан, его кандидатуру выдвинула Санду.