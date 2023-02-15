Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:30, 15 февраля 2023Бывший СССР

Президент Молдавии заявила об отсутствии политической нестабильности в стране

Санду: в Молдавии нет политической нестабильности после отставки правительства
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Pool / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что отставка правительства не привела к политической нестабильности в стране. Об этом она сообщила в эфире телеканала TVR1.

«У нас нет политической нестабильности, новое правительство будет утверждено завтра [16 февраля]», — отметила Санду. По словам политика, в Молдавии продолжаются реформы, включая те, которые ускорят ее евроинтеграцию. Она подчеркнула, что нет причин для беспокойства из-за политической ситуации в стране.

Президент рассказала, что основными целями нового правительства станут безопасность населения и государства, а также развитие экономики.

10 февраля стало известно об отставке премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы. «Я ухожу с поста главы правительства с чувством выполненного долга и спокойным сердцем», — сообщила она. Ее пост может занять секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Дорин Речан, его кандидатуру выдвинула Санду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область
80-летняя актриса едва не оголила грудь в прямом эфире телешоу
Президент Молдавии заявила об отсутствии политической нестабильности в стране
IIHF проведет встречу с МОК по поводу российских хоккеистов
Итальянский политик объяснил критику Берлускони в адрес Зеленского
Прогноз ООН об исчезновении стран и народов разъяснили
Названы районы Москвы с максимальной долей предложения жилья стандарт-класса
Даниил Егоров на совещании у президента рассказал о новых налоговых сервисах
В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса
Женщина с семью детьми решила завести восьмого ребенка и родила пятерняшек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.