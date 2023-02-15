Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Софья Кенин
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Доха (ж)
Металлург Мг
2:4
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Мария Саккари
2:0
Завершен
Екатерина Александрова
Доха (ж)
Дарья Касаткина
0:2
Завершен
Беатрис Хаддад-Майя
Доха (ж)
Брюгге
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Боруссия Д
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
05:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
19:49, 15 февраля 2023Спорт

Схему лечения Костомарова назвали единственно возможной для спасения его жизни

Эксперт: схема лечения Костомарова является единственно возможной для спасения его жизни
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / Globallookpress.com

Схема лечения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является единственно возможной для спасения его жизни. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Сергей Царенко.

Эксперт назвал указанную тактику оптимальной и имеющей свою цену.

«Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени — прим. "Ленты.ру") дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», — пояснил он.

Царенко также рассказал, что Костомарова перевели в больницу в Коммунарке, так как в период пандемии COVID-19 там был выработан соответствующий опыт: в учреждении трудятся специалисты, которые неоднократно сталкивались с пациентами, нуждавшимися в искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, — и их компетенция не вызывает сомнений.

Кроме того, директор исследовательского центра возмутился многочисленным слухам и инсинуациям, которые циркулируют в СМИ. «Я считаю, что мы должны снять напряжение, которое сложилось вокруг этой ситуации. (...) Лечебная тактика была выбрана оптимальной для состояния спортсмена с учетом всех показателей», — заключил он.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область
Третьяк отреагировал на смерть отца Овечкина
Полицейский получил срок за избиение россиян и угрозы подкинуть им наркотики
Перечислены способы сделать отношения более страстными
Евродепутаты потребовали отставки высказавшегося об идиотах еврокомиссара
В МИД оценили идею о выходе России из ВТО
Москвичку обвинили в ДТП с участием министра транспорта Башкирии
Женщина тайком заменила подделками самые дорогие вещи в доме лучшей подруги
Жильцы московского дома остались без электричества из-за прорыва трубы
В гараже умершего москвича обнаружили человеческий череп
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.