Схему лечения Костомарова назвали единственно возможной для спасения его жизни

Эксперт: схема лечения Костомарова является единственно возможной для спасения его жизни

Схема лечения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является единственно возможной для спасения его жизни. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Сергей Царенко.

Эксперт назвал указанную тактику оптимальной и имеющей свою цену.

«Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени — прим. "Ленты.ру") дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», — пояснил он.

Царенко также рассказал, что Костомарова перевели в больницу в Коммунарке, так как в период пандемии COVID-19 там был выработан соответствующий опыт: в учреждении трудятся специалисты, которые неоднократно сталкивались с пациентами, нуждавшимися в искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, — и их компетенция не вызывает сомнений.

Кроме того, директор исследовательского центра возмутился многочисленным слухам и инсинуациям, которые циркулируют в СМИ. «Я считаю, что мы должны снять напряжение, которое сложилось вокруг этой ситуации. (...) Лечебная тактика была выбрана оптимальной для состояния спортсмена с учетом всех показателей», — заключил он.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.