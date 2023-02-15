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20:40, 15 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили об использовании первыми воздушных шаров для истощения ПВО

«Страна.ua»: Украина первая начала использовать воздушные шары для истощения ПВО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина первой использовала воздушные шары для истощения системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщает местное издание «Страна.ua» со ссылкой на неназванного источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По словам собеседника издания, Украина начала запускать воздушные шары в сторону России первой. «Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра, и главная задача которого — дезориентировать ПВО», — передает слова источника «Страна.ua».

Собеседник издания также заявил о причастности ВСУ к срабатыванию российской ПВО 3 января вблизи Ростова-на-Дону. По его словам, это были аналогичные шары, запущенные из восточной части Украины. После этого, отметил неназванный источник «Страна.ua» в ВСУ, российская сторона якобы начала запускать такие же объекты на Украину.

В ночь на 4 января системы противовоздушной обороны Ростовской области уничтожили свободно парящий объект в форме шара. Факт ночной работы ПВО подтвердил глава региона Василий Голубев. По его словам, ПВО сработала в семи километрах от населенного пункта Султан-Салы в Мясниковском районе Ростовской области.

14 февраля в небе над Киевом был замечен объект в форме шара. Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в последние дни украинские военнослужащие начали замечать пролеты над своей территорией неизвестных воздушных шаров, похожих на те, которые ранее были замечены в США.

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Варвара Кошечкина
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