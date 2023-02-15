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16:23, 15 февраля 2023Бывший СССР

Украина обвинила Россию в запуске воздушных шаров для истощения ПВО

Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что Россия запускает воздушные шары для истощения ПВО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Россия запускает воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями для отвлечения и истощения системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, заявил представитель военно-воздушных сил (ВВС) республики Юрий Игнат. Его слова передает РИА Новости.

«Для чего делают: хотят, чтобы по ним "работали", используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО, как в боекомплекте, так и рассеивать ее внимание. А еще с этими шарами можно и БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») использовать, чтобы их спрятать», — сказал Игнат.

Ранее в небе над Киевом был замечен объект в форме шара. 14 февраля Игнат заявил, что в последние дни украинские военнослужащие начали замечать пролеты над своей территорией неизвестных воздушных шаров, похожих на те, которые ранее были замечены в США.

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Алевтина Запольская
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