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13:05, 15 февраля 2023Бывший СССР

Назван способ определить запасы боеприпасов на Украине

Эксперт Литовкин связал интенсивность обстрелов с запасами боеприпасов у ВСУ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Определить запасы боеприпасов украинской армии можно с помощью анализа интенсивности обстрелов российских территорий со стороны Вооруженных сил Украины, считает военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что снижение количества ударов говорит, что на Украине берегут боеприпасы из-за дефицита.

«Если интенсивность обстрелов снизилась, значит, боеприпасы берегут, их не хватает. Но для того, чтобы это определить, нужно ежедневно отслеживать ситуацию на месте», — сказал эксперт.

Он добавил, что регулярные противоречащие друг другу заявления украинских политиков о дефиците вооружений могут быть обращением к западным странам.

«Когда говорят, что боеприпасов не хватает, значит, это обращение к Западу об их поставке, чем больше поставят, тем лучше. Когда говорят, что всего хватает, значит, Запад поставил необходимое количество. Это такой примитивный подход, но он очень справедлив в этом отношении», — считает Литовкин.

Информация, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Минобороны республики Алексей Резников в интервью агентству «Укринформ».

Министр опроверг слова Игоря Жовквы, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти не осталось боеприпасов.

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Наталия Белова
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