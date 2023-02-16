Байден отчитается по китайским «шарам-шпионам»

CNN: Байден прокомментирует китайские «шары-шпионы» над США на этой неделе

Уже на этой неделе президент США Джо Байден может впервые выступить с комментариями по поводу сбитого китайского «шара-шпиона» и других неопознанных летательных объектов в воздушном пространстве Америки, сообщают два источника CNN.

Официальные лица опасались, что Байден будет публично отчитываться об объектах до того, как о них соберут всю возможную информацию. Чиновники также заявили, что планируют выпустить новые протоколы о том, как следует обращаться с аналогичными неопознанными объектами уже на этой неделе.

Федеральные чиновники говорили, что первый китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины 5 февраля, мог проводить операции по сбору разведданных. Уже после этого, в конце прошлой недели, власти США сбили еще три неопознанных объекта, которые могли оказаться «безвредными» воздушными шарами.