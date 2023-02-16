Кендалл Дженнер отреагировала на обвинения в фотошопе снимка в бикини

Модель Кендалл Дженнер отреагировала на обвинения в фотошопе из-за длинной ладони на фото

Американская модель Кендалл Дженнер отреагировала на критику фанатов, которые заподозрили ее в ретуши тела на снимке в бикини. На эту тему она высказалась в прямом эфире подруги Хейли Бибер, который последняя опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

27-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует спиной к фотографу в бикини из бусин зеленого цвета, плавки которого выполнены в виде стрингов. Поклонники разглядели на изображении фотошоп из-за чересчур длинной ладони телезвезды. «Твою ладонь прижало дверью?» — пошутил один из комментаторов под постом.

Манекенщица в свою очередь ответила на обвинения пользователей сети, показав свою руку в прямом эфире. На размещенных кадрах видно, что ладонь Дженнер действительно аномально длинная. «Мы долго анализировали, насколько ладонь Кендалл выглядит нестандартно. Это просто сумасшествие», — высказалась Бибер, снимая приятельницу на камеру.

В декабре 2022 года пуховик Дженнер за полмиллиона рублей стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали ее объемную куртку самой уродливой в мире.