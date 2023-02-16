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05:46, 16 февраля 2023Мир

Блинкен назвал планы Украины на Крым красной линией для России

Politico: госсекретарь США Блинкен назвал планы Украины на Крым красной линией для России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: NASA / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал планы Украины попытаться занять Крым красной линией для России. Его слова во время телефонного разговора с группой экспертов передает издание Politico.

По словам Блинкена, попытки Украины взять контроль над полуостровом могут привести к более сильной реакции России. Отмечается, что так госсекретарь ответил на вопрос о том, «готовы ли США помочь Украине реализовать ее долгосрочную цель». Как подчеркнули два собеседника издания, Блинкен «создал впечатление, что США не считают мудрым шагом наступление на Крым» в настоящее время.

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. По его словам, речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России. Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.

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Марина Совина
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