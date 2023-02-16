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13:13, 16 февраля 2023Россия

Мэр пригласил Брыльску в Новосибирск после ее высказывания о «россиянах в говне»

Мэр Локоть пригласил Брыльску в Новосибирск на День города после ее слов о россиянах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил польскую актрису Барбару Брыльску на празднование Дня города летом после ее высказывания о «живущих в говне россиянах». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей Барбара Брыльска, известная своей знаменитой ролью в новогоднем кинофильме "Ирония судьбы, или С легким паром", допустила и продолжает допускать антироссийские высказывания и негативно оценивает реалии в нашей стране», — сказал градоначальник.

Мэр добавил, что он бы пригласил ее на День города в июне, чтобы актриса посмотрела, как обстоят дела с качеством жизни в Новосибирске, однако, добавил он, непонятно, сможет ли она принять это приглашение после подобных слов в отношении города.

Ранее звезда «Иронии судьбы» заявила, что ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске. «Там везде нищета, там невозможно жить». Кроме того, по ее мнению, население России страдает и нуждается в помощи. «Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — заключила артистка.

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Никита Абрамов
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