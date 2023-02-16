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11:59, 16 февраля 2023Экономика

В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука

Politico: в ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука
СюжетСанкции против России:

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, пишет Politico со ссылкой документы. Одним из спорных моментов стал синтетический каучук, против которого Европейская комиссия (ЕК) хочет ввести ограничения.

По данным издания, Италия и Германия против введения санкций на импорт российского синтетического каучука, а Польша поддерживает эту меру. В результате между странами возникли серьезные разногласия.

Ранее сообщалось, что ЕС может запретить импорт каучука и асфальта из России, а также продажу стране оборудования и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. ЕК, в частности, предложила запретить экспорт в Россию электронных схем и компонентов, тепловизионных камер, радиоприемников и тяжелых транспортных средств, а также стали и алюминия, используемых в строительстве, и оборудования, применяемого в промышленных и строительных целях.

ЕС планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля — годовщине ввода войск на Украину. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, уже действующие в отношении Москвы ограничения «разъедают» российскую экономику.

Платон Щукин
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