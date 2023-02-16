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11:49, 16 февраля 2023Экономика

Добыча нефти в России выросла на фоне обещаний властей о снижении

«Ъ»: Россия за первую половину февраля увеличила добычу нефти на один процент

Фото: Reuters

Россия за первую половину февраля увеличила добычу нефти и газового конденсата на один процент относительно средних значений прошлого месяца, до 1,497 миллиона тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Относительно первой недели февраля рост производства составил 0,4 процента. Это происходит на фоне заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Власти пообещали также полностью реализовывать весь объем производимой нефти.

Нефтекомпании наращивают добычу из-за увеличения спроса со стороны потребителей, которые хотят воспользоваться нынешними большими скидками на Urals, пояснил Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting.

Решение России сократить добычу нефти навязано санкциями Запада, заявила ранее комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон. Она считает, что ограничительные меры Евросоюза уменьшили способность России найти покупателей на все 10,9 миллиона баррелей в день, которые она добывала в конце 2022 года, даже со скидками.

Платон Щукин
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