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13:24, 16 февраля 2023Мир

Украина попросила у Италии средства защиты от ядерного нападения

Глава Минобороны Италии Крозетто: Киев попросил средства защиты от ядерного нападения

Фото: Remo Casilli / Reuters

Украина попросила у Италии средства защиты от ядерного нападения. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал глава Минобороны страны Гвидо Крозетто, его цитирует итальянская газета Italia Oggi.

«В последние дни из Украины поступили очень конкретные запросы, в том числе и о гораздо более тревожных вещах, таких как средства защиты от ядерных, бактериологических и химических атак», — поделился он. Министр заявил, что Риму «трудно сказать нет». Он также пообещал сделать все, что возможно.

Ранее российские дипломаты при ООН предупредили, что накачка Украины западным оружием увеличивает риск эскалации и вооруженного столкновения ядерных держав. Делегация также напомнила, что от переданного Киеву западного оружия в Донбассе каждый день гибнут мирные жители.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин не будет применять ядерное оружие в ходе конфликта на территории республики. Ранее он также призывал не бояться ядерной войны.

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Алина Гончарова
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