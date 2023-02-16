На Украине мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку России

Суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за поддержку России в СВО

Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за поддержку российской спецоперации (СВО), сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

По данным ведомства, «вражеский пособник» поддерживал спецоперацию, распространял прокремлевскую пропаганду в социальных сетях, а также высказывал «антиконституционные взгляды» окружающим.

Ранее Служба безопасности Украины задержала волонтера украинского Общества Красного Креста по подозрению в сотрудничестве с Россией. Подозреваемый, как заявляют в ведомстве, участвовал во внедрении «рублевой зоны» в Луганской народной республике через пенсионные выплаты.

7 февраля в офисе генпрокурора обвинили генерал-майора милиции в отставке в сотрудничестве с Россией и пособничестве с целью изменения государственных границ Украины.