Губернатор прокомментировал заявление Барбары Брыльской о «россиянах в говне»

Губернатор Бурков назвал заявление актрисы Барбары Брыльской об Омске неожиданным

Глава Омской области Александр Бурков назвал неожиданным заявление польской актрисы Барбары Брыльской по поводу региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльской, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно», — прокомментировал слова актрисы Бурков. Помимо этого, губернатор опубликовал ролик с видами города.

Ранее звезда «Иронии судьбы» заявила, что ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске. «Там везде нищета, там невозможно жить». Кроме того, по ее мнению, население России страдает и нуждается в помощи. «Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — подчеркнула артистка.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил польскую актрису Барбару Брыльску на празднование Дня города летом после ее высказывания.

