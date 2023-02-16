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21:47, 16 февраля 2023Россия

Губернатор прокомментировал заявление Барбары Брыльской о «россиянах в говне»

Губернатор Бурков назвал заявление актрисы Барбары Брыльской об Омске неожиданным
Александр Бурков

Александр Бурков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Омской области Александр Бурков назвал неожиданным заявление польской актрисы Барбары Брыльской по поводу региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльской, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно», — прокомментировал слова актрисы Бурков. Помимо этого, губернатор опубликовал ролик с видами города.

Ранее звезда «Иронии судьбы» заявила, что ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске. «Там везде нищета, там невозможно жить». Кроме того, по ее мнению, население России страдает и нуждается в помощи. «Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — подчеркнула артистка.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил польскую актрису Барбару Брыльску на празднование Дня города летом после ее высказывания.

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Юлия Мискевич
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