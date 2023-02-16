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13:55, 16 февраля 2023Мир

В Британии разочаровались данным Украине обещанием о вступлении в НАТО

Экс-посол Британии в РФ разочаровался насчет данного Украине обещания о вступлении в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запад, несмотря на все сигналы Москвы, «продолжил игру» с обещаниями Украине по вступлению в НАТО, что и привело к военному конфликту. Об этом написал экс-посол Великобритании в России Тони Брентон в колонке для Financial Times.

«Мы проигнорировали все эти предупреждения и продолжали двигаться вперед», — описал предысторию конфликта бывший дипломат, сравнив Запад «с рукой, нажимающей на курок».

Брентон выразил солидарность со своим американским коллегой Джорджем Кеннаном, бывшим послом США в Москве, который также возложил ответственность за развязывание украинского конфликта на Запад. По мнению Кеннана, расширение НАТО — главная ошибка американской дипломатии после окончания холодной войны.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм. Лавров подметил, что западные страны нацелены на «многолетнее сдерживание России», в том числе через расширение НАТО на восток, однако эта линия наконец достигла точки невозврата.

В сентябре 2022 года бывший президент США Билл Клинтон рассказал, что обсуждал с Ельциным возможное расширение НАТО на Восток. «Я посмотрел на него и спросил: "Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?» — на что он сказал: «Нет, но многие хрупкие старушки в европейской части России верят в это, поскольку их историческая память включает воспоминания о Гитлере, а их бабушек и дедушек — о Наполеоне". Я ответил, что признаю это», — вспомнил Клинтон.

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Глеб Бажуткин
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