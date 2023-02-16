США заинтересовались историей массового приезда в Аргентину беременных россиянок

La Nacion: США запросили данные по делу о въезде в Аргентину беременных россиянок

Американские власти заинтересовались историей массового въезда в Аргентину беременных россиянок. Об этом пишет издание La Nacion со ссылкой на источники.

«Департамент внутренней безопасности США обратился в федеральный суд [Аргентины] для получения информации по расследованию въезда в страну беременных россиянок», — говорится в материале. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен возможными последствиями для Соединенных Штатов, поскольку гражданам Аргентины выдается американская виза на десять лет.

14 февраля стало известно о начале первых массовых проверок в Аргентине из-за возросшего потока беременных россиянок в страну в июне прошлого года. Власти страны опасаются, что это может быть связано с торговлей людьми.

Ранее в феврале глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что мошенники заманивают в страну беременных россиянок, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов.