Американский профессор Уолт: Путин оказался прав в четырех моментах в отношении Украины

Президент России Владимир Путин оказался прав в четырех важных моментах, касающихся конфликта на Украине. Правоту российского лидера объяснил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в материале для Foreign Policy.

Аналитик отметил, что в первую очередь Россия успешно справляется с давлением Запада в виде многочисленных санкций. «Путин решился на спецоперацию, так как был уверен в том, что Москва сумеет выдержать любые ограничения, и до сих пор он доказывает то, что был прав», — счел Уолт.

Во-вторых, российский лидер был прав и в том, что россияне смогут с пониманием принять возможные издержки спецоперации и согласятся с тем курсом, который он избрал, написал аналитик. Помимо этого, как подчеркнул Уолт, Путин осознавал, что другие страны воспользуются украинским кризисом и будут следовать своим интересам, и спецоперация не вызовет повсеместного осуждения.

«Европейские страны, США и некоторые другие отреагировали резко и решительно, однако ключевые члены глобального юга и некоторые другие видные страны (такие как Саудовская Аравия и Израиль) поступили иначе», — говорится в материале.

И самым важным моментом, в котором Путин оказался прав, является то, что он посчитал, что судьба и будущее Украины важнее России, а не Западу, отметил профессор. Он также добавил, что Украина является соседней страной России, в то время как США она никогда не интересовала.

Ранее Путин высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Путина, пояснил, что Россия полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.