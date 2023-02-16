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01:34, 16 февраля 2023Экономика

Крупнейшего производителя сахара признали виновным в создании ажиотажа

Крупнейшего производителя сахара «Продимекс» признали виновным в создании ажиотажа

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Крупнейший производитель сахара «Продимекс» причастен к ажиотажу на сахар в 2022 году. К такому заключению пришла Федеральная антимонопольная служба, пишут «Ведомости».

Ведомство считает, что организация координировала деятельность нескольких торговых сетей, что привело к росту цен на сахар. При этом решение антимонопольной службы до сих пор не опубликовано. Эксперты предположили, что «координацией» могли быть признаны действия, которые привели либо к поддержанию высоких цен на рынке, либо к ограничениям объемов поставок товара.

ФАС начала проверять цепочку поставок сахара в магазины по поручению вице-премьера Андрея Белоусова. На необоснованное повышение цен и создание искусственного дефицита служба пообещала реагировать вплоть до оборотных штрафов и передачи материалов в Генпрокуратуру.

В марте 2022 года заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что дефицита сахара в стране нет. Он пояснил, что продукт придержали компании, поставляющие товар с заводов на прилавки магазинов. По словам Евтухова, эти предприятия ждут, когда «стоимость сахара вырастет процентов на 50».

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Марина Совина
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