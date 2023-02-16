Тарасова прокомментировала слова Плющенко о несправедливом судействе в России

Тарасова заявила, что арбитры не прислушаются к словам Плющенко о несправедливом судействе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о несправедливом судействе в России. Ее цитирует Sport24.

«У него прекрасные девочки, и он сам очень хорошо работает. Но его фигуристки допустили ошибки, и им за это сняли», — заявила специалист. Тем не менее она добавила, что также ожидала более высокие оценки за произвольную программу ученицы Плющенко Вероники Жилиной.

Тарасова также выразила уверенность в том, что арбитры не прислушаются к словам тренера. «Да у нас никто никого не слушает. Судьи плевать на всех хотели. Сказал и сказал. Что такого? Но первоначально ошибка была у фигуристки», — пояснила она.

Ранее в четверг, 16 февраля, Плющенко назвал несправедливым судейство на первенстве России среди юниоров 2023 года. «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны», — предрек он.