Американке закрыли въезд в Россию на 40 лет за выгул теленка по Красной площади

Выгулявшей теленка по Красной площади американке Дэй запретили въезд в РФ до 2063 года

Гражданке США, выгулявшей теленка по Красной площади в Москве, запретили въезд в Россию до 13 февраля 2063 года. Об этом пишет ТАСС.

Миграционная служба полиции Москвы приняла решение закрыть въезд в Россию на 40 лет американке Алисии Дэй. О запрете на въезд было сказано в протоколе, который был оглашен в Троицком суде в четверг, 16 февраля, где рассматривался вопрос об административном выдворении Дей из РФ.

Также выяснилось, что Дей жила в России без регистрации. Девушка заявила журналистам, что приняла решение самостоятельно покинуть страну. Ранее в феврале Тверской суд Москвы оштрафовал американку на 20 тысяч рублей за нарушение порядка и проведение митинга против потребления мяса.

1 февраля полицейские задержали гражданку США Алисию Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве. Девушка купила животное через «Авито» и решила погулять с ним в центре столицы. По словам американки, она хотела спасти теленка от забоя, а привести животное на Красную площадь решила из-за желания показать ему красивое место.

