В Госдуме разъяснили принятый закон о русском языке и заимствованиях

В ГД разъяснили, что заимствования в языке нельзя будет использовать при наличии аналогов

Согласно новому закону о русском языке, принятому Госдумой (ГД) сразу во втором и третьем чтениях, заимствования нельзя будет использовать при наличии в лексиконе аналогов. Так закон разъяснили в официальном Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

В ГД отметили, что язык будет использоваться согласно нормам, закрепленным в справочниках, а порядок их использования уже будет определять правительство.

Также в Думе заявили, что законом будут закреплены сферы, в которых использование госязыка станет обязательным, а также «равноправие и идентичность» размещения текста на иностранном и русском языках. «[Закон] уменьшит употребление иностранных заимствований и расширит сферы, в которых использование русского языка станет обязательным», — подытожили в Думе.

Законопроект, направленный против излишнего употребления заимствований, был внесен в Госдуму правительством России 26 октября 2022 года.

В России также подготовлен законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская объяснила, что наружную рекламу на других языках не будут запрещать полностью, однако «неохраняемые элементы товарного знака должны быть написаны по-русски».