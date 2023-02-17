Госдеп прокомментировал дипломатические контакты с Китаем

В Госдепе заявили, что дипломатических контактов США с Китаем не запланировано

Контактов Соединенных Штатов и Китая по дипломатической линии пока не запланировано. Об этом сообщил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель.

Патель заявил, что ему нечего объявить о каких-то звонках или дополнениях в расписании.

Ранее президент США Джо Байден пообещал поговорить с главой КНР Си Цзиньпином на фоне инцидента со сбитым над США аэростатом. По словам американского лидера, он ожидает разговора с китайским коллегой и надеется «добраться до сути случившегося». При этом, комментируя инциденты, Байден отметил, что не станет извиняться перед Си Цзиньпином за сбитый шар.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.