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08:44, 17 февраля 2023Культура

Киркоров неожиданно прокомментировал новость о суде с рыбаком

Филипп Киркоров неожиданно прокомментировал новость суде с рыбаком из Балаково

Певец Филипп Киркоров в своем новом подкасте неожиданно прокомментировал новость о своем судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково.

«Это уже второй человек из Балаково, упускающий крупный улов. Я говорю о гениальном музыканте Сергее Челобанове», — сыронизировал Киркоров.

Шоумен подчеркнул, что Челобанов записал с ним его любимый, но «самый провальный коммерчески альбом "ЧелоФилия"». По мнению Киркорова, даже сегодня этот альбом опережает свое время.

Сергей Челобанов встречался с Аллой Пугачевой более трех лет, однако в 1994 году артисты расстались, и исполнительница вышла замуж за Киркорова.

Ранее Филипп Киркоров в ходе шоу «Маска» рассказал о запрете песни «Все могут короли», которую исполняла эстрадная певица Алла Пугачева.

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Юлия Мискевич
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