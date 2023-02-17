Киркоров неожиданно прокомментировал новость о суде с рыбаком

Филипп Киркоров неожиданно прокомментировал новость суде с рыбаком из Балаково

Певец Филипп Киркоров в своем новом подкасте неожиданно прокомментировал новость о своем судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково.

«Это уже второй человек из Балаково, упускающий крупный улов. Я говорю о гениальном музыканте Сергее Челобанове», — сыронизировал Киркоров.

Шоумен подчеркнул, что Челобанов записал с ним его любимый, но «самый провальный коммерчески альбом "ЧелоФилия"». По мнению Киркорова, даже сегодня этот альбом опережает свое время.

Сергей Челобанов встречался с Аллой Пугачевой более трех лет, однако в 1994 году артисты расстались, и исполнительница вышла замуж за Киркорова.

Ранее Филипп Киркоров в ходе шоу «Маска» рассказал о запрете песни «Все могут короли», которую исполняла эстрадная певица Алла Пугачева.