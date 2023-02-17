Протезист оценил перспективы Костомарова вернуться на лед

Протезист оценил перспективы Романа Костомарова вернуться на лед после ампутации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сможет использовать современные протезы для ходьбы в повседневной жизни. Об этом сообщил главный протезист инновационной немецкой компании OttoBock Андрей Наконечный, его слова приводит издание StarHit.

По мнению специалиста, уровень протезирования в России сейчас достаточно высок, поэтому фигурист сможет встать на новые «ноги» после восстановления.

«Полная реабилитация — это всегда вопрос относительный, но за год — однозначно», — указал Наконечный.

Протезист отметил, что возвращение на лед остается для фигуриста под вопросом. Тот уровень нагрузок, который Костомаров мог вынести еще в конце 2022 года будет недосягаем, считает собеседник издания.

«Если повседневная жизнь после протезирования страдает в меньшей степени, то говорить о возвращении в спорт уже сложнее», — добавил эксперт.

16 февраля врач клиники в Коммунарке Денис Проценко сообщил о значительном улучшении состояния фигуриста. Специалист уточнил, что у 46-летнего спортсмена начинает восстанавливаться работа внутренних органов, и он уже несколько дней дышит самостоятельно.

До этого стало известно, что фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и MASH, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.