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09:40, 17 февраля 2023Спорт

Протезист оценил перспективы Костомарова вернуться на лед

Протезист оценил перспективы Романа Костомарова вернуться на лед после ампутации

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сможет использовать современные протезы для ходьбы в повседневной жизни. Об этом сообщил главный протезист инновационной немецкой компании OttoBock Андрей Наконечный, его слова приводит издание StarHit.

По мнению специалиста, уровень протезирования в России сейчас достаточно высок, поэтому фигурист сможет встать на новые «ноги» после восстановления.

«Полная реабилитация — это всегда вопрос относительный, но за год — однозначно», — указал Наконечный.

Протезист отметил, что возвращение на лед остается для фигуриста под вопросом. Тот уровень нагрузок, который Костомаров мог вынести еще в конце 2022 года будет недосягаем, считает собеседник издания.

«Если повседневная жизнь после протезирования страдает в меньшей степени, то говорить о возвращении в спорт уже сложнее», — добавил эксперт.

16 февраля врач клиники в Коммунарке Денис Проценко сообщил о значительном улучшении состояния фигуриста. Специалист уточнил, что у 46-летнего спортсмена начинает восстанавливаться работа внутренних органов, и он уже несколько дней дышит самостоятельно.

До этого стало известно, что фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и MASH, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Марина Совина
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